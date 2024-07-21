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Мелбет-Первая лига

«Тюмень» и «Алания» обошлись без голов

21 Июля 2024 • 14:35 Комментировать
Тюмень
0:1
Алания
окончен

В воскресенье в рамках второго тура Мелбет-Первой лиги играли «Тюмень» и «Алания». Казалось, что матч завершится нулевой ничьей, но в самой концовке, в компенсированное ко второму тайму время, гости из Владикавказа забили. Автором результативного удара стал Тарас Гаглоев.

«Алания» после двух туров имеет четыре зачётных балла в своём активе. В стартовом туре первенства владикавказцы сыграли вничью с «Уфой» (0:0).

«Тюмень», в свою очередь, имеет ноль в графе с набранными очками – ранее команда проиграла «Нефтехимику», причём крупно, со счётом 0:3.

Протокол игры  
Тюмень0:1Алания
  90'Гаглоев Тарас (0:1)
Савин АндрейПоройков Станислав   30'   68' (Воропаев Артём (   68' ) Петров МихаилШавлохов ДавидБем АлександрТалалай ДенисСавинов АндрейТкачук Денис   63' (Медведев Артём (   63' ) Кулишев Артём   68' (Марьянов Андрей (   68' ) Купцов Дмитрий   62' (Коротаев Александр (   62' ) Кенфак Оливье   83' (Косарев Кирилл (   83' )
Запасные: Гошев ЕвгенийКлёнкин ДанилТихонов АртёмСухорученко МихаилКалугин НикитаПетухов ИльяКурышев Виктор
Солдатенко РостиславБутаев АллонКачмазов Сослан   75' (Москаленчик Илья (   75' ) Плиев КонстантинТатаев АлексейЦаллагов ИбрагимМакаров Сергей   85' (Абдоков Нури (   85'   89') Чочиев Алан   72'   75' (Хугаев Алан (   75' ) Тарба Заур   62' (Кокоев Давид (   62' ) Хадарцев Батраз   3'   62' (Гаглоев Тарас (   62' ) Долгов Павел
Запасные: Дряев АрсенЗасеев АзаматПавленко ДаниилДауров РусланКарасёв АртёмГубиев ЭрикНатабашвили Георгий
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Евро-Футбол.Ру,
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Ставка и прогноз на матч Тюмень — Алания Первой лиги России — 21 июля 2024
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