«Тюмень» и «Алания» обошлись без голов

В воскресенье в рамках второго тура Мелбет-Первой лиги играли «Тюмень» и «Алания». Казалось, что матч завершится нулевой ничьей, но в самой концовке, в компенсированное ко второму тайму время, гости из Владикавказа забили. Автором результативного удара стал Тарас Гаглоев.
«Алания» после двух туров имеет четыре зачётных балла в своём активе. В стартовом туре первенства владикавказцы сыграли вничью с «Уфой» (0:0).
«Тюмень», в свою очередь, имеет ноль в графе с набранными очками – ранее команда проиграла «Нефтехимику», причём крупно, со счётом 0:3.
Протокол игры
|90'Гаглоев Тарас (0:1)
Савин Андрей•Поройков Станислав 30' 68' (Воропаев Артём ( 68' ) •Петров Михаил•Шавлохов Давид•Бем Александр•Талалай Денис•Савинов Андрей•Ткачук Денис 63' (Медведев Артём ( 63' ) •Кулишев Артём 68' (Марьянов Андрей ( 68' ) •Купцов Дмитрий 62' (Коротаев Александр ( 62' ) •Кенфак Оливье 83' (Косарев Кирилл ( 83' )
Солдатенко Ростислав•Бутаев Аллон•Качмазов Сослан 75' (Москаленчик Илья ( 75' ) •Плиев Константин•Татаев Алексей•Цаллагов Ибрагим•Макаров Сергей 85' (Абдоков Нури ( 85' 89') •Чочиев Алан 72' 75' (Хугаев Алан ( 75' ) •Тарба Заур 62' (Кокоев Давид ( 62' ) •Хадарцев Батраз 3' 62' (Гаглоев Тарас ( 62' ) •Долгов Павел
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