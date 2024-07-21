«Тюмень» и «Алания» обошлись без голов

В воскресенье в рамках второго тура Мелбет-Первой лиги играли «Тюмень» и «Алания». Казалось, что матч завершится нулевой ничьей, но в самой концовке, в компенсированное ко второму тайму время, гости из Владикавказа забили. Автором результативного удара стал Тарас Гаглоев.

«Алания» после двух туров имеет четыре зачётных балла в своём активе. В стартовом туре первенства владикавказцы сыграли вничью с «Уфой» (0:0).

«Тюмень», в свою очередь, имеет ноль в графе с набранными очками – ранее команда проиграла «Нефтехимику», причём крупно, со счётом 0:3.