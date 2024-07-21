Защитник «Сочи» Дркушич договорился с известным клубом из Испании

Переход футболиста из второго российского дивизиона в чемпионат Испании – нерядовое событие. В ближайшее время такой трансфер может состояться, ведь Ваня Дркушич из «Сочи» интересен «Севилье».

Как сообщает «Чемпионат», 24-летний Дркушич уже согласовал с «Севильей» условия контракта. Теперь футболист ждёт, когда договорятся клубы.

Отмечается, что «Сочи» хочет заработать на трансфере 5 миллионов евро плюс бонусы. Многократный победитель Лиги Европы пока предлагает 3,5 миллиона плюс бонусы.

Стоит сказать, что Ваня Дркушич хорошо показал себя на Евро-2024 в составе сборной Словении.