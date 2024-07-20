«Родина» забила первый гол в сезоне и одолела «СКА-Хабаровск»

«Родина» и «СКА-Хабаровск» провели матч второго тура Мелбет-Первой лиги. Все опасные моменты уложились в короткий отрезок в середине первого тайма. Александр Юшин по центру вывел один на один с голкипером Йорди Рейну, который попытался перекинуть мяч через Исламом Имамовым, но направил его и выше перекладины. В ответ Артём Симонян слева с двадцати двух метров пробил в дальнюю штангу. А на 22-й минуте у хозяев прошла результативная атака. Юшин сделал пас налево на Рейну, под удар которого с линии штрафной площади бросился Дзамболата Цаллагов. Мяч срикошетил от него и залетел в ближний угол, дезориентировав Имамова - 1:0. Удивительно, но этот не раскрыл игру, а наоборот. Больше реальных моментов не было ни у кого.

«Родина» забила первый гол в сезоне и добыла первую победу, набрав четыре очка. У соперника второе поражение.