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Мелбет-Первая лига

«Родина» забила первый гол в сезоне и одолела «СКА-Хабаровск»

20 Июля 2024 • 21:52 Комментировать
Родина Москва
1:0
СКА-Хабаровск
окончен

«Родина» и «СКА-Хабаровск» провели матч второго тура Мелбет-Первой лиги. Все опасные моменты уложились в короткий отрезок в середине первого тайма. Александр Юшин по центру вывел один на один с голкипером Йорди Рейну, который попытался перекинуть мяч через Исламом Имамовым, но направил его и выше перекладины. В ответ Артём Симонян слева с двадцати двух метров пробил в дальнюю штангу. А на 22-й минуте у хозяев прошла результативная атака. Юшин сделал пас налево на Рейну, под удар которого с линии штрафной площади бросился Дзамболата Цаллагов. Мяч срикошетил от него и залетел в ближний угол, дезориентировав Имамова - 1:0. Удивительно, но этот не раскрыл игру, а наоборот. Больше реальных моментов не было ни у кого.

«Родина» забила первый гол в сезоне и добыла первую победу, набрав четыре очка. У соперника второе поражение.

Протокол игры  
Родина Москва1:0СКА-Хабаровск
(1:0) Рейна Йорди22'  
Корякин АлександрШадринцев ДмитрийМещанинов АртёмКлещенко АлександрКрижан МитчаРейна Йорди 57' (Сокол Артём ( 57') Мусаев ЛеонФищенко РусланГордюшенко Астемир 85' (Кочиев Хетаг ( 85') Абдусаламов Магомедхабиб 58' (Шайхтдинов Дамир ( 58') Юшин Александр 67' (Данилин Максим Алексеевич ( 67')
Запасные: Самко ВладиславТананеев ДмитрийЮдинцев ГеоргийХорин АрсенийМаркитесов ДмитрийТрунтаев ЕгорАйдаров Сергей
Имамов ИсламПокидышев НиколайНосков Егор 69' (Гаджимурадов Рамазан ( 69') Садики НехарАлиев Камран 76' (Гонгапшев Альбек ( 76') Першин НикитаСимонян Артём 75' (Костюков Михаил ( 75') Цаллагов Дзамболат 83' (Шарль ( 83') Бавин ЮрийБыков АртёмГонгадзе Георгий 85' (Халимбеков Рустам ( 85')
Запасные: Мирошниченко НикитаГаглоев АлександрКузнецов АлексейНикитин Кирилл
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Евро-Футбол.Ру,
СКА-Хабаровск Родина Москва

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Бесплатный прогноз и ставка на матч Родина — СКА-Хабаровск Первой лиги России — 20 июля 2024
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