«Арсенал» дожал «КамАЗ» в концовке

Тульский «Арсенал» провёл второй подряд домашний матч в Премьер-лиги и снова праздновал победу. На сей раз в гости пожаловал «КамАЗ». Встреча получилась упорной, а из очень опасных моментов выделим две атаки. На 40-й минуте у гостей ушел от соперника на скорости Иван Козлов и тонко отдавал поперек на Давида Караева, который пробил в падении, но мяч в красивом прыжке на угловой перевел голкипер. А туляки на 75-й минуте добились решающего преимущества. Со штрафного навесил Максим Кайнов на линию вратарской, где выиграл верховую борьбу Кирилл Большаков и головой вколотил снаряд точно в сетку - 1:0.
«Арсенал» набрал уже шесть очков на старте сезона, у соперника - две «баранки».
Протокол игры
|(1:0) Большаков Кирилл75'
Левашов Михаил•Печенкин Никита•Большаков Кирилл• 88'Бердников Алексей•Жилкин Григорий46' (Попов Артём (46') •Никитин Андрей Владимирович•Липовой Данил85' (Ткачёв Сергей (85') •Шевченко Евгений46' (Раздорских Никита (46') •Кайнов Максим•Дмитриев Олег46' (Цараев Алан (46') • 78'Азявин Илья
Анисимов Артур•Почивалин Валерий67' (Абрамов Артём (67') •Кусяпов Талгат 61'65' (Гюрджан Артём (65') •Маругин Даниил•Аюкин Руслан•Стародуб Дмитрий65' (Защепкин Роман (65') •Акбашев Роман•Горелов Павел•Абдуллаев Сурхайхан81' (Фартуна Борис (81') •Козлов Иван• 21'Караев Давид65' (Кириллов Юрий (65')
20 июля.
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