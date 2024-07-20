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«Арсенал» дожал «КамАЗ» в концовке

20 Июля 2024 • 20:59 Комментировать
Арсенал Тула
1:0
КАМАЗ
окончен

Тульский «Арсенал» провёл второй подряд домашний матч в Премьер-лиги и снова праздновал победу. На сей раз в гости пожаловал «КамАЗ». Встреча получилась упорной, а из очень опасных моментов выделим две атаки. На 40-й минуте у гостей ушел от соперника на скорости Иван Козлов и тонко отдавал поперек на Давида Караева, который пробил в падении, но мяч в красивом прыжке на угловой перевел голкипер. А туляки на 75-й минуте добились решающего преимущества. Со штрафного навесил Максим Кайнов на линию вратарской, где выиграл верховую борьбу Кирилл Большаков и головой вколотил снаряд точно в сетку - 1:0.

«Арсенал» набрал уже шесть очков на старте сезона, у соперника - две «баранки».

Протокол игры  
Арсенал Тула1:0КАМАЗ
(1:0) Большаков Кирилл75'  
Левашов МихаилПеченкин НикитаБольшаков Кирилл  88'Бердников АлексейЖилкин Григорий 46' (Попов Артём ( 46') Никитин Андрей ВладимировичЛиповой Данил 85' (Ткачёв Сергей ( 85') Шевченко Евгений 46' (Раздорских Никита ( 46') Кайнов МаксимДмитриев Олег 46' (Цараев Алан ( 46'  78') Азявин Илья
Запасные: Кашинцев ТимофейМинаев РоманХабибов АнсорЗуев АлександрМельников ДаниилСуханов Артём РомановичСугробов ВладимирНдука Ифеани Давид
Анисимов АртурПочивалин Валерий 67' (Абрамов Артём ( 67') Кусяпов Талгат  61' 65' (Гюрджан Артём ( 65') Маругин ДаниилАюкин РусланСтародуб Дмитрий 65' (Защепкин Роман ( 65') Акбашев РоманГорелов ПавелАбдуллаев Сурхайхан 81' (Фартуна Борис ( 81') Козлов Иван  21'Караев Давид 65' (Кириллов Юрий ( 65')
Запасные: Ермолаев НиколайАсылов ИльясГерасимов ДмитрийРатников Савелий
20 июля.
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Евро-Футбол.Ру,
Камаз Арсенал Тула

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Ставка и прогноз на матч Арсенал — КАМАЗ Первой лиги России — 20 июля 2024
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