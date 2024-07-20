«Арсенал» дожал «КамАЗ» в концовке

Тульский «Арсенал» провёл второй подряд домашний матч в Премьер-лиги и снова праздновал победу. На сей раз в гости пожаловал «КамАЗ». Встреча получилась упорной, а из очень опасных моментов выделим две атаки. На 40-й минуте у гостей ушел от соперника на скорости Иван Козлов и тонко отдавал поперек на Давида Караева, который пробил в падении, но мяч в красивом прыжке на угловой перевел голкипер. А туляки на 75-й минуте добились решающего преимущества. Со штрафного навесил Максим Кайнов на линию вратарской, где выиграл верховую борьбу Кирилл Большаков и головой вколотил снаряд точно в сетку - 1:0.

«Арсенал» набрал уже шесть очков на старте сезона, у соперника - две «баранки».