«Сокол» одержал минимальную победу над «Енисеем»

«Сокол» с «Енисеем» пересеклись во втором туре Мелбет-Первой лиги. Ключевым стал отрезок в несколько минут в середине первого тайма, когда случились все главные моменты. На 27-й минуте быструю контратаку провели хозяева. Дмитрий Сасин справа подошёл к штрафной площади, сместился немного к центру и с семнадцати метров низом точно пробил в ближний угол - 1:0. Тут же Сасин слева убежал один на один с голкипером, но переиграть Станислава Антипина, уверенно сыгравшего на выходе, не смог. Ответ соперника - Тимофей Шипунов справа обыгрался с Александром Ломакиным и выскочил к воротам, но удар в ближний угол голкипера врасплох не застал. Второй тайм получился не столь событийным, в нем выделим только выстрел Артёма Максименко слева с линии штрафной площади рядом с ближней «девяткой».

«Сокол» добыл первую победу в сезоне и набрал четыре очка, у соперника - три балла.