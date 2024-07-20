«Урал» добыл сложную волевую победу над «Шинником»

«Урал» и «Шинник» открыли программу матчей второго тура Мелбет-Первой лиги. Игра получилась закрытой с рядом спорных судейских решений. Артём Фидлер был удален со скамейки за протесты, а также запомнился неоднозначный момент с попаданием мяча в руку защитника гостей Павла Шакуро. При этом с игры команды почти ничего не создали, но мяч часто оказывался в сетке.

В середине первого тайма игроки «Шинника» разогнали быструю атаку по центру после перехвата мяча в центре поля, Руслан Куль выполнил передачу на ход Жамалетдинову, Тимур убежал один на один с голкипером и отправил мяч в сетку, но при этом форвард «Шинника» был в офсайде. На 40-й минуте Жамалетдинов при входе в штрафную площадь с правого фланга попал под прессинг защитника и достаточно легко упал на газон, судья Константин Аверьянов дал свисток и указал на «точку». Дмитрий Самойлов с 11 метров сильно и точно пробил под правую штангу, вратарь гадал и прыгнул в левый угол ворот - 0:1.

«Урал» был близок к первому поражению в сезоне, но в концовке получил пенальти в свою пользу. Сильвие Бегич сделал скидку в центр штрафной площади с левой половины поля, защитник гостей в борьбе с соперником неудачно чуть выставил руку в сторону - 11-метровый. Даниел Мишкич с «точки» уверенно пробил в правый угол ворот, кипер пытался сыграть по удару, но в итоге не смог среагировать должным образом - 1:1. Экс-команда Премьер-лиги окончательно перевернула ход матча на 89-й минуте. Максим Воронов совершил отличный рывок по правому флангу, оторвался от опекуна и выдал прострел к линии вратарской на дальнюю штангу, вратарь в прыжке не смог дотянуться до мяча и выручить свою команду, а затем уже Бегич в касание пробил в ближний угол ворот, мяч задел штангу и затем оказался в сетке - 2:1.

Для «Шинника» это второе поражение, соперник же вышел в единоличные лидеры с 6 очками.