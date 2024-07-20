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Мелбет-Первая лига

«Урал» добыл сложную волевую победу над «Шинником»

20 Июля 2024 • 14:28 Комментировать
Урал
2:1
Шинник
окончен

«Урал» и «Шинник» открыли программу матчей второго тура Мелбет-Первой лиги. Игра получилась закрытой с рядом спорных судейских решений. Артём Фидлер был удален со скамейки за протесты, а также запомнился неоднозначный момент с попаданием мяча в руку защитника гостей Павла Шакуро. При этом с игры команды почти ничего не создали, но мяч часто оказывался в сетке.

В середине первого тайма игроки «Шинника» разогнали быструю атаку по центру после перехвата мяча в центре поля, Руслан Куль выполнил передачу на ход Жамалетдинову, Тимур убежал один на один с голкипером и отправил мяч в сетку, но при этом форвард «Шинника» был в офсайде. На 40-й минуте Жамалетдинов при входе в штрафную площадь с правого фланга попал под прессинг защитника и достаточно легко упал на газон, судья Константин Аверьянов дал свисток и указал на «точку». Дмитрий Самойлов с 11 метров сильно и точно пробил под правую штангу, вратарь гадал и прыгнул в левый угол ворот - 0:1.

«Урал» был близок к первому поражению в сезоне, но в концовке получил пенальти в свою пользу. Сильвие Бегич сделал скидку в центр штрафной площади с левой половины поля, защитник гостей в борьбе с соперником неудачно чуть выставил руку в сторону - 11-метровый. Даниел Мишкич с «точки» уверенно пробил в правый угол ворот, кипер пытался сыграть по удару, но в итоге не смог среагировать должным образом - 1:1. Экс-команда Премьер-лиги окончательно перевернула ход матча на 89-й минуте. Максим Воронов совершил отличный рывок по правому флангу, оторвался от опекуна и выдал прострел к линии вратарской на дальнюю штангу, вратарь в прыжке не смог дотянуться до мяча и выручить свою команду, а затем уже Бегич в касание пробил в ближний угол ворот, мяч задел штангу и затем оказался в сетке - 2:1.

Для «Шинника» это второе поражение, соперник же вышел в единоличные лидеры с 6 очками.

Протокол игры  
Урал2:1Шинник
  40'Самойлов Дмитрий (0:1)
(1:1) Мишкич Даниел83'  
(2:1) Бегич Сильвие89'  
Мамин АлексейМаргасов ТимофейБегич СильвиеГогличидзе ЛеоИталоДмитриев Игорь 46' (Железнов Юрий ( 46') Мишкич Даниел  86'Аюпов Тимур 79' (Эмерсон Иллой-Айет ( 79') Егорычев АндрейИонов Алексей 46' (Ишков Илья ( 46') Каштанов Алексей  45' 66' (Воронов Максим ( 66')
Запасные: Чудин ИванПорохов ИльяАрапов ДмитрийМалькевич ВладиславБочеров ВалерийМамин АртёмБевеев МингиянСунгатулин Фаниль
Митров ТимофейСкворцов ЛевЗагре Бен АзизЧёрный Артур 76' (Якушевич Глеб ( 76') Шакуро Павел  54' 70' (Косогоров Артемий ( 70') Самойлов Дмитрий 66' (Зинков Вячеслав ( 66') Малахов АртёмСухомлинов Данила 66' (Султонов Мухаммад ( 66') Алейников ВасилийКуль РусланЖамалетдинов Тимур 76' (Лаук Максим ( 76')
Запасные: Вамбольт ДенисФофана Сулейман
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Евро-Футбол.Ру,
Шинник Урал

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10:44
Ставка и прогноз на матч Урал — Шинник Первой лиги — 20 июля 2024
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