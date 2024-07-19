В субботу «СКА-Хабаровск» сыграет против «Родины»

В субботу хабаровский СКА проведёт матч второго тура Мелбет-Первой лиги. Соперником дальневосточной команды станет «Родина», которая стремительно ворвалась в «лучшую лигу мира», начав играть на высоком уровне лишь в 2019 году. На протяжении двух сезонов столичные футболисты финишировали пятыми и даже играли в стыках за право выступать в Премьер-лиге.

В первом туре нового первенства «Родина» сыграла по нулям с «Балтикой», а хабаровчане уступили «Торпедо» (0:4). В личных встречах между завтрашними соперниками СКА впереди: +2=1-1.

Матч начнётся в 20:00 по московскому времени (03:00 по Хабаровску). В прямом эфире игру можно будет посмотреть на сайте «Матч ТВ», а также на сервисах «VK Видео» и «Кинопоиск».

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