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Мелбет-Первая лига

В субботу «СКА-Хабаровск» сыграет против «Родины»

19 Июля 2024 • 18:40 Комментировать
Родина Москва
...
СКА-Хабаровск
20.07 20:00

В субботу хабаровский СКА проведёт матч второго тура Мелбет-Первой лиги. Соперником дальневосточной команды станет «Родина», которая стремительно ворвалась в «лучшую лигу мира», начав играть на высоком уровне лишь в 2019 году. На протяжении двух сезонов столичные футболисты финишировали пятыми и даже играли в стыках за право выступать в Премьер-лиге.

В первом туре нового первенства «Родина» сыграла по нулям с «Балтикой», а хабаровчане уступили «Торпедо» (0:4). В личных встречах между завтрашними соперниками СКА впереди: +2=1-1.

Матч начнётся в 20:00 по московскому времени (03:00 по Хабаровску). В прямом эфире игру можно будет посмотреть на сайте «Матч ТВ», а также на сервисах «VK Видео» и «Кинопоиск».

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» является информационным партнёром футбольного клуба «СКА-Хабаровск».

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Евро-Футбол.Ру,
СКА-Хабаровск Родина Москва

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