Терёхин предположил, что в «Шиннике» окажется бывший игрок «Реала»

Экс-форвард московского «Динамо» Олег Терёхин высказался о том, где может продолжить карьеру бывший игрок мадридского «Реала» и сборной России Денис Черышев.
«Последние сезоны он выступал в Серии Б. У него постоянно травмы. Скорее всего, это отпугивает ведущие команды России. Может, мы его увидим в Первой лиге, окажется у отца в «Шиннике», - передает слова Терёхина Legalbet.
Последним местом работы 33-летнего полузащитника была итальянская «Венеция». В минувшем сезоне Черышев сыграл 34 поединка, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.
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