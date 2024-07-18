Агент объяснил, почему Аттият-Аллах самовольно уехал из «Сочи»

Защитник Яхья Аттият-Аллах самовольно оставил расположение «Сочи». Комментарий по поводу сложившейся ситуации дал агент Мухсин Эль Миди, который работает с 29-летним марокканцем.

«Почему Яхья покинул Россию? Ему нужно было увидеть семью, у него были сложности в личной жизни, семье. Он должен был решить проблемы, из-за которых чувствовал себя плохо. Сейчас всё в порядке», - цитирует агента Sport24.

Агент отметил, что Аттият-Аллах не обманывал «Сочи», когда ранее приехал в расположение клуба позже, сославшись за коронавирус. В то же время представитель марокканца сообщил, что сейчас идут переговоры с несколькими клубами, которые могут взять футболиста в аренду.