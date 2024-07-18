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В «Сочи» ответили, интересен ли Дркушич «Севилье»

18 Июля 2024 • 17:18 Комментировать

Дмитрий Рубашко, который в «Сочи» занимает должность генерального директора, ответил на вопрос, получал ли клуб предложение по защитнику Ване Дркушичу от «Севильи». Рубашко сообщил, что клуб испанской Ла Лиги действительно интересуется 24-летним словенцем.

«Интерес действительно есть, но большего пока сказать не могу», - цитирует Рубашко Sport24.

Ваня Дркушич хорошо показал себя на чемпионате Европы, где отыграл от свистка до свистка во всех четырёх матчах сборной Словении. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 24-летнего Дркушича в 3,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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