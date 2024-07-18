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Агент раскрыл информацию о будущем Дркушича

18 Июля 2024 • 14:59 Комментировать
Сочи
...
Балтика
21.07 19:00

Младен Ратковица, агент защитника «Сочи» Вани Дркушича, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

Ранее сообщалось, что у словенского футболиста есть два предложения от грандов РПЛ.

Агент заявил, что в настоящий момент у Дркушича четыре предложения — два из РПЛ и два от европейских клубов.

— Ваня склоняется к варианту с Европой, это его приоритет. Но посмотрим, что произойдет дальше, — приводит слова Ратковицы «РБ Спорт».

Действующий контракт 24-летнего защитника с «Сочи» рассчитан до середины 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

Стало известно, интерес ли Дркушич «Спартаку»

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