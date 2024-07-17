Из «Сочи» сбежал футболист

Защитник Яхья Аттият-Аллах сбежал из «Сочи». Об этом рассказал Андрей Орлов, который в сочинском клубе занимает должность заместителя генерального директора.

«Яхья не приехал на сбор, прислал справку, что он заболел ковидом. Мы сказали ему, что не будем платить зарплату, поэтому он выздоровел за два дня. Но после сборов в Санкт-Петербурге игрок исчез, не полетел с командой в Екатеринбург на матч с «Уралом», - рассказал Орлов журналистам.

Орлов добавил, что в настоящий момент Яхья Аттият-Аллах находится в Стамбуле. Футболист хочет перейти в «Аль-Ахли» из Египта.

В «Сочи» Аттият-Аллах оказался в феврале текущего года. С тех пор защитник провёл за клуб 11 официальных матчей, в которых забил один гол и отдал три голевых паса.