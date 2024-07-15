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Мелбет-Первая лига

«Алания» с «Уфой» так и не размочили счёт

15 Июля 2024 • 21:31 Комментировать
Алания
0:0
Уфа

В стартовом туре Мелбет-Первой лиги «Алания» принимала «Уфу». Соперники удивили невыразительными 45 минутами игры, и только в компенсированное время было создано хоть что-то. Батраз Хадарцев совершил рывок к линии штрафной площади по левой половине поля, а затем очень неплохо пробил в дальний угол ворот, голкипер в прыжке перевёл тяжёлый мяч на угловой. Давид Кокоев с правой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

В середине второго тайма Павел Долгов по левой половине поля ворвался в штрафную площадь и под давлением оппонента пробил в дальний угол ворот, кипер в прыжке перевёл мяч на угловой.  В концовке гости должны были вырывать победу - с правого фланга последовала подача от Алихана Шаваева на дальний угол штрафной площади, Александр Перченок в касание пробил в дальний угол ворот, мяч попал в штангу, а затем уже при игре на добивании атакующий игрок с трех метров зарядил мимо цели.

«Алания» с «Уфой» начали сезон с нулей.

Протокол игры  
Алания0:0Уфа
Солдатенко РостиславТатаев АлексейБутаев АллонПлиев Константин  90'Качмазов Сослан 67' (Москаленчик Илья ( 67') Засеев Азамат 46' (Чочиев Алан ( 46') Тарба Заур 82' (Гаглоев Тарас ( 82') Кокоев Давид 46' (Цаллагов Ибрагим ( 46') Гурциев Батраз 33' (Макаров Сергей ( 33') Хадарцев БатразДолгов Павел
Запасные: Хугаев АланДряев АрсенДауров РусланКарасёв АртёмГубиев ЭрикБага АланНатабашвили Георгий
Баклов ОлегКарпов ВадимТеняев АлександрКутин ДенисПерченок АлександрГуренко АртёмАнисимов АндрейГыстаров Расул 66' (Шаваев Алихан ( 66') Мацхарашвили Никита 66' (Агеян Мигран ( 66') Пасевич РоманМуллин Камиль 72' (Исаев Шамиль ( 72')
Запасные: Гараев ВикторОзманов ДавидЛукьянов АлександрЧернов Алексей
15 июля.
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Евро-Футбол.Ру,
Алания Уфа

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Бесплатный прогноз и ставка на матч Алания — Уфа Первой лиги России — 15 июля 2024
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