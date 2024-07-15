«Алания» с «Уфой» так и не размочили счёт

В стартовом туре Мелбет-Первой лиги «Алания» принимала «Уфу». Соперники удивили невыразительными 45 минутами игры, и только в компенсированное время было создано хоть что-то. Батраз Хадарцев совершил рывок к линии штрафной площади по левой половине поля, а затем очень неплохо пробил в дальний угол ворот, голкипер в прыжке перевёл тяжёлый мяч на угловой. Давид Кокоев с правой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

В середине второго тайма Павел Долгов по левой половине поля ворвался в штрафную площадь и под давлением оппонента пробил в дальний угол ворот, кипер в прыжке перевёл мяч на угловой. В концовке гости должны были вырывать победу - с правого фланга последовала подача от Алихана Шаваева на дальний угол штрафной площади, Александр Перченок в касание пробил в дальний угол ворот, мяч попал в штангу, а затем уже при игре на добивании атакующий игрок с трех метров зарядил мимо цели.

«Алания» с «Уфой» начали сезон с нулей.