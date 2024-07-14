Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Финал - 14 июля
Испания
1
Англия
1
Мелбет-Первая лига

«Чайка» с «Соколом» забили по голу

14 Июля 2024 • 22:07 Комментировать
Чайка
1:1
Сокол

«Чайка» с «Соколом» сыграли в последнем на сегодня матче Мелбет-Первой лиги. Артём Максименко сразу с линии штрафной площади под перекладину бил, и вратарь в прыжке отразил. Александр Хохлачёв в ответ справа вышел один на один с голкипером, но удар пришёлся точно в кипера «Чайки». Еще атака на те же ворота, Святослав Кожедуб справа с двадцати четырёх метров пробил в сантиметрах над дальней крестовиной. И еще раз, Кожедуб справа от угла штрафной площади пробил под дальнюю штангу, но кипер в прыжке смог отбить мяч.

Во втором тайме Данил Полубояринов сделал пас налево на Егора Карпицкого, который с разворота с двадцати пяти метров точно пробил в дальний угол ворот - 0:1. Никита Капленко слабо сделал пас назад на голкипера, Станислав Библик подхватил мяч, и Никита руками остановил рывок нападающего «Чайки» - удаление на 60-й минуте. На 75-й минуте Данила Янов слева навесил к воротам, у Библика удар головой не получился, но мяч прилетел в защитника Павла Забелина, от которого и отскочил в ворота «Сокола»  - 1:1, команды набрали по очку.

Протокол игры  
Чайка1:1Сокол
  52'Карпицкий Егор (0:1)
(1:1) Забелин Павел75'  
Штепа МихаилПелих Данил 61' (Ивашин Андрей ( 61') Кармаев НикитаНестеров АлександрПивоваров Дмитрий 87' (Руденко Владислав ( 87') Зарыпбеков ЭльдиярЯнов Данила 78' (Левин Максим ( 78') Кожедуб СвятославБамматгереев Муслим 62' (Квеквескири Даур ( 62') Библик СтаниславХохлачёв Александр
Запасные: Котов ДмитрийКозаченко ОлегЕвдокимов АндрейDanil PyatibratovХоданович АндрейМаляров НикитаЧерняков Даниил
Максименко АртёмКосаревский ПётрСиняк АнтонЗабелин ПавелДудиев Аслан 84' (Молодцов Артём ( 84') Полубояринов Данил 62' (Иванов Дмитрий III ( 62') Чобанов РусланСасин Дмитрий 83' (Шпитальный Владислав ( 83') Кабахидзе Владимир 46' (Бабаев Владлен ( 46') Капленко Никита  59'Карпицкий Егор 79' (Гуз Александр ( 79')
Запасные: Чуриков ИванКрайков ТимурЕрмолин Роман
14 июля.
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
400 $Получить

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сокол Чайка

Новости по матчу

13 Июля
16:35
Бесплатный прогноз и ставка на матч Чайка — Сокол Первой лиги России — 14 июля 2024
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Мостовой назвал точный счёт финала Испания - Англия на Евро Роналду принял решение по завершению карьеры, Клопп отказался работать на США, а Дешам отбивается от Зидана – в главных слухах недели Отец Ямаля назвал точный счёт финала Евро-2024 Зидан получил приглашение от «Реала» Ямалю запрещено играть в овертайме финала Евро-2024 «Реал» может обменять Родриго на топ-форварда «Манчестер Сити» Руни назвал игрока, который забьёт победный гол в финале Евро-2024 «Реал» нашёл звёздную замену Модричу - цена минимум 70 млн евро «Ливерпуль» сообщил новость о Клоппе Игрок сборной Испании: «Я не боюсь Беллингема»
«Матч ТВ» больше не покажет еврокубки: Где смотреть и сколько будет стоить просмотр Лиги чемпионов в сезоне-2024/25 Назван новый фаворит в борьбе за «Золотой мяч» - шансы Месси снизились Испания - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Замены Саутгейта решили: Англия переборола Нидерланды и вышла в финал Евро-2024 Пенальти в ворота Нидерландов был назначен ошибочно Самый молодой гол Евро и вылет Мбаппе: Испания отправила Францию домой, шагнув в финал Мбаппе сделал заявление после вылета сборной Франции с Евро-2024 Ямалю запрещено играть в овертайме финала Евро-2024 Лахиялов: «Месси принёс Аргентине титул чемпиона мира, а на Евро никто не сверкает» В Испании заявили, что судья протащил Англию в финал Евро
Спортивные новости
Карлос Алькарас выиграл Уимблдон, в финале оказавшись сильнее Джоковича Официально: Трусова вернулась в профессиональный спорт Крейчикова выиграла Уимблдон Джокович уверенно вышел в финал Уимблдона Медведев уступил Алькарасу в полуфинале Уимблдона Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Шинник Шинник
Ротор Ротор
0
1
1.84 3.45 4.20
Видео
Окончен
Урал Урал
Сочи Сочи
2
0
2.10 3.50 3.25
Видео
Окончен
Нефтехимик Нефтехимик
Тюмень Тюмень
3
0
2.33 3.15 3.10
Видео
Окончен
Торпедо Москва Торпедо Москва
СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск
4
0
2.01 3.25 3.75
Видео
Окончен
Родина Москва Родина Москва
Балтика Балтика
0
0
2.30 3.40 2.90
Видео
Окончен
Чайка Чайка
Сокол Сокол
1
1
Видео
15.07.24 в 19:30
Алания Алания
Уфа Уфа
1.85 3.45 4.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Июля
22:07 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Чайка» с «Соколом» забили по голу
21:27 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Балтика» не смогла переиграть «Родину»
20:28 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Торпедо» забило 4 мяча «СКА-Хабаровску»
20:26 · Россия. Мелбет-Первая лига
Морено: «Урал» был лучше в деталях, которые стали ключевыми
19:54 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Нефтехимик» начал сезон с разгрома «Тюмени»
19:09 · Россия. Мелбет-Первая лига
В «Алании» назвали нового главного тренера официально
17:58 · Россия. Мелбет-Первая лига
Быстрый гол помог «Ротору» победно вернуться в Первую лигу
17:57 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Сочи» уже не тот, команда Морено бита в Екатеринбурге
13:54 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» открывает новый сезон матчем против «Торпедо»
13 Июля
18:05 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Арсенал» выиграл стартовый матч нового сезона Первой лиги
11:32 · Россия. Мелбет-Первая лига
Агент Дркушича ответил о будущем игрока
11 Июля
19:20 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Урал» выиграл домашний товарищеский турнир с иностранными клубами
17:20 · Россия. Премьер-лига
Два игрока «Спартака» могут покинуть клуб 1 слухи
10 Июля
20:49 · Россия. Мелбет-Первая лига
Йорди Рейна сменил московское «Торпедо» на «Родину» официально
19:46 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Балтика» подписала форварда московского «Торпедо» официально
09:46 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» презентовал новую форму
09 Июля
19:20 · Россия. Мелбет-Первая лига
В «Торпедо» заявили, что имеют несколько предложений по Йорди Рейне
18:28 · Россия. Мелбет-Первая лига
В «Торпедо» заявили, что Стефанович - уже почти игрок «Балтики»
18:03 · Россия. Мелбет-Первая лига
Бояринцев назвал задачу «Ротора» после возвращения в Мелбет-Первую лигу
08 Июля
21:59 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» сможет вернуть Свинова из «Балтики»
21:17 · Россия. Премьер-лига
Свинов стал игроком «Балтики» официально
20:00 · Россия. Премьер-лига
«Химки» объявили о переходе Анджелковича официально
18:17 · Россия. Премьер-лига
Дркушич рассказал, когда решится вопрос с его будущим клубом
18:01 · Россия. Премьер-лига
Тульский «Арсенал» арендовал хавбека «Локомотива» официально
07 Июля
19:49 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Спартака» покинет клуб слухи
Все новости
Рекомендуем