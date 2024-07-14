«Чайка» с «Соколом» забили по голу

«Чайка» с «Соколом» сыграли в последнем на сегодня матче Мелбет-Первой лиги. Артём Максименко сразу с линии штрафной площади под перекладину бил, и вратарь в прыжке отразил. Александр Хохлачёв в ответ справа вышел один на один с голкипером, но удар пришёлся точно в кипера «Чайки». Еще атака на те же ворота, Святослав Кожедуб справа с двадцати четырёх метров пробил в сантиметрах над дальней крестовиной. И еще раз, Кожедуб справа от угла штрафной площади пробил под дальнюю штангу, но кипер в прыжке смог отбить мяч.

Во втором тайме Данил Полубояринов сделал пас налево на Егора Карпицкого, который с разворота с двадцати пяти метров точно пробил в дальний угол ворот - 0:1. Никита Капленко слабо сделал пас назад на голкипера, Станислав Библик подхватил мяч, и Никита руками остановил рывок нападающего «Чайки» - удаление на 60-й минуте. На 75-й минуте Данила Янов слева навесил к воротам, у Библика удар головой не получился, но мяч прилетел в защитника Павла Забелина, от которого и отскочил в ворота «Сокола» - 1:1, команды набрали по очку.