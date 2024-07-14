«Балтика» не смогла переиграть «Родину»

В стартовом туре Мелбет-Первой лиги встретились до последнего боровшаяся за повышение в классе «Родина» и вылетевшая из Премьер-лиги «Балтика». К сожалению, обилие единоборств помешало командам сыграть в комбинационный футбол. Постоянные потери мяча и фолы привели к нулям на табло. Калининградцы при этом выглядели сильнее. А лучший момент поединка был на пятой минуте. После корнера Натан Гассама пробил головой метров с девяти, но столичный голкипер кулаком выбил сферу на еще один угловой. Перед финальным свистком калининградцы получили штрафной удар метрах в 18 от ворот. Алекс Фернандес бил в левую девятку и попал в каркас ворот.
Финальный свисток зафиксировал ничью.
Протокол игры
Корякин Александр•Мещанинов Артём•Агаев Алан36' (Шадринцев Дмитрий (36') •Клещенко Александр•Крижан Митча•Мусаев Леон• 26'Данилин Максим Алексеевич63' (Рейна Йорди (63') • 83'Гордюшенко Астемир• 39'Фищенко Руслан46' (Кочиев Хетаг (46') •Андреев Игорь13' (Абдусаламов Магомедхабиб (13') •Самко Владислав63' (Сокол Артём (63')
Бориско Максим•Гассама Натан• 72'Андраде Кевин•Мохаммад Амир79' (Маляров Кирилл (79') •Осипов Александр•Капленко Кирилл75' (Петров Илья (75') •Ковалёв Юрий46' (Луна Диего (46') •Глушков Никита Андреевич66' (Фернандес Алекс II (66') •Саусь Владислав•Пряхин Сергей•Стефанович Илья75' (Никишин Кирилл (75')
14 июля.
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