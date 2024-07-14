«Балтика» не смогла переиграть «Родину»

В стартовом туре Мелбет-Первой лиги встретились до последнего боровшаяся за повышение в классе «Родина» и вылетевшая из Премьер-лиги «Балтика». К сожалению, обилие единоборств помешало командам сыграть в комбинационный футбол. Постоянные потери мяча и фолы привели к нулям на табло. Калининградцы при этом выглядели сильнее. А лучший момент поединка был на пятой минуте. После корнера Натан Гассама пробил головой метров с девяти, но столичный голкипер кулаком выбил сферу на еще один угловой. Перед финальным свистком калининградцы получили штрафной удар метрах в 18 от ворот. Алекс Фернандес бил в левую девятку и попал в каркас ворот.

Финальный свисток зафиксировал ничью.