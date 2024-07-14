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Мелбет-Первая лига

«Балтика» не смогла переиграть «Родину»

14 Июля 2024 • 21:27 Комментировать
Родина Москва
0:0
Балтика
окончен

В стартовом туре Мелбет-Первой лиги встретились до последнего боровшаяся за повышение в классе «Родина» и вылетевшая из Премьер-лиги «Балтика». К сожалению, обилие единоборств помешало командам сыграть в комбинационный футбол. Постоянные потери мяча и фолы привели к нулям на табло. Калининградцы при этом выглядели сильнее. А лучший момент поединка был на пятой минуте. После корнера Натан Гассама пробил головой метров с девяти, но столичный голкипер кулаком выбил сферу на еще один угловой. Перед финальным свистком калининградцы получили штрафной удар метрах в 18 от ворот. Алекс Фернандес бил в левую девятку и попал в каркас ворот.

Финальный свисток зафиксировал ничью.

Протокол игры  
Родина Москва0:0Балтика
Корякин АлександрМещанинов АртёмАгаев Алан 36' (Шадринцев Дмитрий ( 36') Клещенко АлександрКрижан МитчаМусаев Леон  26'Данилин Максим Алексеевич 63' (Рейна Йорди ( 63'  83') Гордюшенко Астемир  39'Фищенко Руслан 46' (Кочиев Хетаг ( 46') Андреев Игорь 13' (Абдусаламов Магомедхабиб ( 13') Самко Владислав 63' (Сокол Артём ( 63')
Запасные: Тананеев ДмитрийМаркитесов ДмитрийРиос ХосеТрунтаев ЕгорАйдаров СергейБаринов Даниил
Бориско МаксимГассама Натан  72'Андраде КевинМохаммад Амир 79' (Маляров Кирилл ( 79') Осипов АлександрКапленко Кирилл 75' (Петров Илья ( 75') Ковалёв Юрий 46' (Луна Диего ( 46') Глушков Никита Андреевич 66' (Фернандес Алекс II ( 66') Саусь ВладиславПряхин СергейСтефанович Илья 75' (Никишин Кирилл ( 75')
Запасные: Свинов ИльяТитков НиколайБегун ДмитрийКамаев НиколайЛюбаков ЕгорАрбузов Ярослав
14 июля.
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Евро-Футбол.Ру,
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