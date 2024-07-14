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Мелбет-Первая лига

«Торпедо» забило 4 мяча «СКА-Хабаровску»

14 Июля 2024 • 20:28 Комментировать
Торпедо Москва
4:0
СКА-Хабаровск

Матч первого тура Мелбет-Первой лиги «Нефтехимик» - «Тюмень» завершился разгромом гостей (3:0), а «Торпедо» со «СКА-Хабаровском» сыграли ещё результативнее. И если гости транжирили моменты, то соперник - забивал и забивал. На 21-й минуте был открыт счет. Боян Роганович далеко бросил аут с левого фланга, Иваньков головой скинул его на дальнюю штангу, Руслан Червяков в касание ткнул снаряд в голкипера, но на отскоке сработал расторопнее - 1:0. В первой атаке второго тайма Ираклий Манелов ворвался в штрафную с левого края и прострелил в центр, Максиму Максимову пробить по воротам не позволили, далее мяч отскочил к Марио Чуричу, который поразил правый угол ворот - 2:0. После этого были моменты у дальневосточников. Рамазан Гаджимурадов получил мяч на углу вратарской и пробил низом в дальний угол - снаряд прошел рядом со штангой. Георгий Гонгадзе пробил со штрафного с 30 метров, мяч просквозил через стенку, однако прошёл совсем рядом со штангой ворот дезориентированного голкипера. Нехар Садики после навеса с углового пробил головой с линии вратарской, однако мяч прошел мимо створа. В концовке Вилинтон Апонса головой скинул мяч на Игоря Горбунова, который с левой с 18 метров пробил точно в дальний угол ворот - 3:0. Тут же Горбунов поддавил на левом фланге оппонента, ворвался в штрафную и выдал передачу на пустые ворота на Виталия Шитова, который забил в дебютном матче за «Торпедо» - 4:0 и крупная победа «автозаводцев».

Протокол игры  
Торпедо Москва4:0СКА-Хабаровск
(1:0) Червяков Руслан21'  
(2:0) Чурич Марио49'  
(3:0) Горбунов Игорь82'  
(4:0) Шитов Виталий85'  
Бабурин ЕгорБородин Сергей АлексеевичИваньков Александр IIШевченко ГлебРоганович БоянНетфуллин РавильЧурич Марио 77' (Горбунов Игорь ( 77') Манелов Ираклий 77' (Корян Аршак ( 77') Максимов Максим 68' (Апонса Вилинтон ( 68') Шамкин Даниил 89' (Коновалов Игорь ( 89') Червяков Руслан 69' (Шитов Виталий ( 69')
Запасные: Данилкин ЕгорВолков МихаилБайтуков РусланMaksim MishutinБотнарь ВиталийКостин АндрейНасыров Исламжан
Имамов ИсламПокидышев НиколайСадики Нехар  52'Халимбеков РустамБавин ЮрийСимонян Артём 78' (Яо Жан Шарль ( 78') Быков АртёмНикитин Кирилл 64' (Алиев Камран ( 64') Костюков Михаил 46' (Гаджимурадов Рамазан ( 46') Мирошниченко Никита 81' (Першин Никита ( 81') Гонгапшев Альбек 46' (Гонгадзе Георгий ( 46')
Запасные: Цаллагов ДзамболатГаглоев АлександрНосков ЕгорКузнецов Алексей
14 июля.
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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва СКА-Хабаровск

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Ставка и прогноз на матч Торпедо — СКА-Хабаровск Первой лиги России — 14 июля 2024
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