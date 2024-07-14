«Торпедо» забило 4 мяча «СКА-Хабаровску»

Матч первого тура Мелбет-Первой лиги «Нефтехимик» - «Тюмень» завершился разгромом гостей (3:0), а «Торпедо» со «СКА-Хабаровском» сыграли ещё результативнее. И если гости транжирили моменты, то соперник - забивал и забивал. На 21-й минуте был открыт счет. Боян Роганович далеко бросил аут с левого фланга, Иваньков головой скинул его на дальнюю штангу, Руслан Червяков в касание ткнул снаряд в голкипера, но на отскоке сработал расторопнее - 1:0. В первой атаке второго тайма Ираклий Манелов ворвался в штрафную с левого края и прострелил в центр, Максиму Максимову пробить по воротам не позволили, далее мяч отскочил к Марио Чуричу, который поразил правый угол ворот - 2:0. После этого были моменты у дальневосточников. Рамазан Гаджимурадов получил мяч на углу вратарской и пробил низом в дальний угол - снаряд прошел рядом со штангой. Георгий Гонгадзе пробил со штрафного с 30 метров, мяч просквозил через стенку, однако прошёл совсем рядом со штангой ворот дезориентированного голкипера. Нехар Садики после навеса с углового пробил головой с линии вратарской, однако мяч прошел мимо створа. В концовке Вилинтон Апонса головой скинул мяч на Игоря Горбунова, который с левой с 18 метров пробил точно в дальний угол ворот - 3:0. Тут же Горбунов поддавил на левом фланге оппонента, ворвался в штрафную и выдал передачу на пустые ворота на Виталия Шитова, который забил в дебютном матче за «Торпедо» - 4:0 и крупная победа «автозаводцев».