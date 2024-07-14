Морено: «Урал» был лучше в деталях, которые стали ключевыми

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено высказался о результате первого матча Мелбет-Первой лиги.

Сегодня, 14 июля, «Сочи» проиграл на выезде «Уралу» со счетом 0:2.

Специалист заявил, что «Урал» превосходил его команду в некоторых моментах, которые и повлияли на результат. При этом он отметил, что у «Сочи» были шансы, но реализовать их не получилось.

«Уже затем мы допустили ошибки, и, когда счет стал 0:2 – отыграться было уже сложнее», — цитирует Морено пресс-служба южан.

В рамках второго тура «Сочи» сыграет на своем поле с «Балтикой». Встреча между командами пройдет в субботу, 20 июля. Начало поединка запланировано на 18:00 по московскому времени.