«Нефтехимик» начал сезон с разгрома «Тюмени»

В стартовом туре Мелбет-Первой лиги «Нефтехимик» принимал «Тюмень». Плотный удар Султана Джамилова с линии штрафной площади голкипер гостей отразил на 16-й минуте. Вскоре Джамилов перед чужой штрафной площадью сыграл на перехвате и слева вывел к воротам Саида Алиева, который точно пробил в дальний угол мимо вратаря - 1:0. Удар Алиева слева с острого угла отразил кипер, мяч ударился о штангу и отскочил к Джамилову, который на добивании пробил выше перекладины. На 37-й минуте после скидки Алиева удар головой в упор Джамилова вратарь отразил, мяч после пары рикошетов отскочил к Максиму Петрову, который уже и увеличил преимущество хозяев с линии вратарской площади - 2:0.

На 60-й минуте счет вовсе стал разгромным - Джамилов справа получил мяч, вошёл в штрафную площадь и низом пробил в дальний угол (3:0). Единственный момент гостей был в концовке. Артём Медведев перед воротами откатил мяч на Станислава Поройкова, который с семи метров пробил мимо вратаря, но на линии ворот оказался хавбек Даниил Родин, который и спас ворота хозяев.

В итоге 3:0, есть первый разгром в сезоне.