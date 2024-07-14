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Мелбет-Первая лига

«Нефтехимик» начал сезон с разгрома «Тюмени»

14 Июля 2024 • 19:54 Комментировать
Нефтехимик
3:0
Тюмень
окончен

В стартовом туре Мелбет-Первой лиги «Нефтехимик» принимал «Тюмень». Плотный удар Султана Джамилова с линии штрафной площади голкипер гостей отразил на 16-й минуте. Вскоре Джамилов перед чужой штрафной площадью сыграл на перехвате и слева вывел к воротам Саида Алиева, который точно пробил в дальний угол мимо вратаря - 1:0. Удар Алиева слева с острого угла отразил кипер, мяч ударился о штангу и отскочил к Джамилову, который на добивании пробил выше перекладины. На 37-й минуте после скидки Алиева удар головой в упор Джамилова вратарь отразил, мяч после пары рикошетов отскочил к Максиму Петрову, который уже и увеличил преимущество хозяев с линии вратарской площади - 2:0.

На 60-й минуте счет вовсе стал разгромным - Джамилов справа получил мяч, вошёл в штрафную площадь и низом пробил в дальний угол (3:0). Единственный момент гостей был в концовке. Артём Медведев перед воротами откатил мяч на Станислава Поройкова, который с семи метров пробил мимо вратаря, но на линии ворот оказался хавбек Даниил Родин, который и спас ворота хозяев.

В итоге 3:0, есть первый разгром в сезоне.

Протокол игры  
Нефтехимик3:0Тюмень
(1:0) Алиев Саид24'  
(2:0) Петров Максим Вячеславович37'  
(3:0) Джамилов Султан60'  
Янович НикитаВалиахметов ЭдуардТолстопятов НиколайСитдиков МаратШоркин МаксимШильцов Константин 77' (Морозов Кирилл ( 77') Родин Даниил 82' (Кахидзе Александр ( 82') Петров Максим ВячеславовичДжамилов Султан 82' (Шарифуллин Линар ( 82') Емельянов ДанилаАлиев Саид 69' (Магомедов Рашид ( 69')
Запасные: Голубев АндрейСагуткин ДаниилПершин МатвейМарухин Владимир
Савин АндрейПоройков СтаниславШавлохов ДавидПетров Михаил  8' 46' (Бем Александр ( 46') Калугин НикитаКоротаев Александр 65' (Кенфак Оливье ( 65') Ткачук Денис 72' (Купцов Дмитрий ( 72') Кулишев АртёмКлёнкин Данил 65' (Медведев Артем ( 65') Савинов АндрейТалалай Денис 79' (Петухов Илья ( 79')
Запасные: Воропаев АртёмМарьянов АндрейСухорученко МихаилЭргардт ВячеславКурышев Виктор
14 июля.
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Евро-Футбол.Ру,
Нефтехимик Тюмень

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Актуальный прогноз и ставка на матч Нефтехимик — Тюмень Первой лиги России — 14 июля 2024
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