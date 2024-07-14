Во владикавказской «Алании» назвали нового главного тренера. Им стал 50-летний специалист Султан Тазабаев, сообщает пресс-служба клуба.

Прошлым местом работы специалиста был клуб Второй лиги, ульяновская «Волга». Там он входил в тренерский штаб команды, а также исполнял обязанности главного тренера.

Напомним, что свой путь в Мелбет-Первой лиге «Алания» начнёт в грядущий понедельник, 15 июля. В этот день «барсы» сыграют против вернувшейся во второй по силе российский дивизион «Уфы».

В прошлом сезоне «Аланию» возглавляли два известных тренера – Олег Василенко и Евгений Калешин.