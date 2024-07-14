Быстрый гол помог «Ротору» победно вернуться в Первую лигу

«Шинник» с «Ротором» стартовали в новом сезоне Мелбет-Первой лиги. Уже на 14-й минуте у гостей получился красивый голевой выпад. Дмитрий Прищепа издали вколотил мяч в правую девятку ворот противника. Еще момент у волгоградцев - Игорь Соколов справа ворвался в штрафную соперника, наносил он выстрел в правый угол, но мяч направил рядом со стойкой. Это было очень опасно, но чуть не повезло.

Первая атака второго тайма, и сразу опасно у ворот «Ротора» - Тимур Жамалетдинов нанес удар по воротам соперника, но попал в ногу защитнику, Мухаммад Султонов пытался добить сферу в сетку, но послал мяч рядом со стойкой. Максим Лаук сейчас взял инициативу на себя, с левого края в центр он сместился и пробил в левый угол - снаряд прямо в голкипера прилетел.

Хозяева были острее после перерыва, но не отыгрались.