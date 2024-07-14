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Мелбет-Первая лига

«Сочи» уже не тот, команда Морено бита в Екатеринбурге

14 Июля 2024 • 17:57 Комментировать
Урал
2:0
Сочи
окончен

В центральном матче стартового тура Мелбет-Первой лиги играли «Урал» и «Сочи», недавние представители Премьер-лиги. Лучший и, наверное, единственный реально опасный момент гостей случился в начале битвы. Кирилл Кравцов отдал передачу на левый полуфланг, оттуда произошёл прострел Артёма Макарчука, и Сауль Гуарирапа пяткой переправил мяч в Алексея Мамина. У уральцев Андрей Егорычев вывел Алексея Каштанова на ударную позицию с правого угла вратарской, а тот низом пробил мимо выдвинувшегося ему навстречу Александра Дёгтева и мимо дальнего угла створа. Никита Бурмистров принял мяч на правом полуфланге и примерно с линии штрафной площади закрутил его мимо дальней девятки. 0:0 после первого тайма.

Только возобновилась игра, и сразу гол. Андрей Егорычев выдал проникающую передачу вперёд по центру, и Алексей Каштанов, которому не сумели помешать Вячеслав Литвинов и Марсело Алвес, благополучно отправил мяч в правый нижний угол - 1:0. Вскоре Лео Гогличидзе навесил с левого фланга, Алексей Каштанов нетипично пробил головой в левый угол, Александр Дёгтев неловко отразил этот мяч, а на добивании здорово и результативно сработал ногой Тимур Аюпов - 2:0. В оставшейся трети матча «Уралу» не было смысла обострять, а соперник - просто не смог. Напоследок Юрий Железнов в контратаке «Урала» отдал поперечную низовую передачу с левого фланга на Даниэля Мишкича, который разразился ударом из-за пределов штрафной площади мимо правой девятки.

Протокол игры  
Урал2:0Сочи
(1:0) Каштанов Алексей49'  
(2:0) Аюпов Тимур58'  
Мамин АлексейБегич СильвиеФилипенко ЕгорГогличидзе Лео 72' (Малькевич Владислав ( 72') Егорычев Андрей 72' (Ишков Илья ( 72'  81') Мишкич ДаниэльАюпов ТимурИонов Алексей 88' (Железнов Юрий ( 88') Маргасов ТимофейДмитриев Игорь 88' (Чудин Иван ( 88') Каштанов Алексей
Запасные: Мосин ЕгорПорохов ИльяАрапов ДмитрийВоронов МаксимЭмерсон Иллой-АйетБочеров ВалерийМамин АртёмБевеев Мингиян
Дёгтев АлександрБурмистров Никита  30' 59' (Магаль Руслан ( 59') Алвес МарселоЗаика КириллМакарчук Артём 59' (Барт Руслан ( 59') Крамарич Мартин 82' (Лёвин Владислав ( 82') Макаров Анатолий 67' (Сафронов Илья ( 67') Сааведра Игнасио  76' 82' (Мартовой Даниил ( 82') Кравцов КириллЛитвинов ВячеславСауль Гуарирапа
Запасные: Хежев АстемирСуслов КириллФёдоров ЗахарКожемякин ОлегЗаболотный НиколайШагиахметов РусланРудаков Максим
14 июля.
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