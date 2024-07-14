«Сочи» уже не тот, команда Морено бита в Екатеринбурге

В центральном матче стартового тура Мелбет-Первой лиги играли «Урал» и «Сочи», недавние представители Премьер-лиги. Лучший и, наверное, единственный реально опасный момент гостей случился в начале битвы. Кирилл Кравцов отдал передачу на левый полуфланг, оттуда произошёл прострел Артёма Макарчука, и Сауль Гуарирапа пяткой переправил мяч в Алексея Мамина. У уральцев Андрей Егорычев вывел Алексея Каштанова на ударную позицию с правого угла вратарской, а тот низом пробил мимо выдвинувшегося ему навстречу Александра Дёгтева и мимо дальнего угла створа. Никита Бурмистров принял мяч на правом полуфланге и примерно с линии штрафной площади закрутил его мимо дальней девятки. 0:0 после первого тайма.

Только возобновилась игра, и сразу гол. Андрей Егорычев выдал проникающую передачу вперёд по центру, и Алексей Каштанов, которому не сумели помешать Вячеслав Литвинов и Марсело Алвес, благополучно отправил мяч в правый нижний угол - 1:0. Вскоре Лео Гогличидзе навесил с левого фланга, Алексей Каштанов нетипично пробил головой в левый угол, Александр Дёгтев неловко отразил этот мяч, а на добивании здорово и результативно сработал ногой Тимур Аюпов - 2:0. В оставшейся трети матча «Уралу» не было смысла обострять, а соперник - просто не смог. Напоследок Юрий Железнов в контратаке «Урала» отдал поперечную низовую передачу с левого фланга на Даниэля Мишкича, который разразился ударом из-за пределов штрафной площади мимо правой девятки.