«СКА-Хабаровск» открывает новый сезон матчем против «Торпедо»

В субботу стартовал новый сезон Мелбет-Первой лиги матчем «Арсенал» - «Черноморец». А уже 14 июля в борьбу вступает «СКА-Хабаровск». Дальневосточникам предстоит сыграть на выезде против «Торпедо».

В прошлом сезоне «автозаводцы» считались фаворитами, но заняли лишь 10-е место, к тому же постоянно меняли тренеров - Жозеп Клотет, Артём Горлов и Олег Кононов поработали со столичными футболистами. Хабаровчане финишировали 13-ми.

В истории личных встреч перевес на стороне «Торпедо»: +13=5-3, но в последний раз успеха добились дальневосточники (2:0).

Сегодня игра стартует в 18:30. Показ на телеканале «Матч Премьер», а также сервисах «VK Видео» и «Кинопоиск».

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» является информационным партнёром футбольного клуба «СКА-Хабаровск».