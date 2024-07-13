«Арсенал» выиграл стартовый матч нового сезона Первой лиги

В субботу стартовал новый сезон в Мелбет-Первой лиге матчем «Арсенал» - «Черноморец». Жара помешала командам показать себя с лучшей стороны, и в первом тайме моментов особо не было. А вот вторая половина началась с голевой атаки хозяев. С левого фланга Ишхан Гелоян доставил мяч по воздуху к дальней штанге, и Данил Липовой в касание отправил его в сетку. В целом «Арсенал» был гораздо активнее противника и заслуженно начал сезон с победы.
Протокол игры
|(1:0) Липовой Данил51'
Левашов Михаил•Жилкин Григорий•Большаков Кирилл•Ботака-Иобома Эрвинг21' (Печенкин Никита (21') •Коротков Александр II46' (Бердников Алексей (46') • 56'Кайнов Максим•Минаев Роман85' (Азявин Илья (85') •Ткачёв Сергей46' (Липовой Данил (46') •Гелоян Ишхан62' (Никитин Андрей Владимирович (62') •Шевченко Евгений• 38'Дмитриев Олег 80'
Ребров Дмитрий•Стежко Виталий• 58'Красильниченко Олег64' (Кротов Вячеслав (64') •Чичинадзе Анри•Гурченко Даниил46' (Хабалов Алан (46') •Иванов Егор69' (Фомин Денис (69') • 90'Ланин Олег•Енин Иван•Антонов Антон•Окладников Андрей64' (Мусалов Магомед (64') •Родионов Илья46' (Уридия Мераби (46')
13 июля.
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