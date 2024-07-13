«Арсенал» выиграл стартовый матч нового сезона Первой лиги

В субботу стартовал новый сезон в Мелбет-Первой лиге матчем «Арсенал» - «Черноморец». Жара помешала командам показать себя с лучшей стороны, и в первом тайме моментов особо не было. А вот вторая половина началась с голевой атаки хозяев. С левого фланга Ишхан Гелоян доставил мяч по воздуху к дальней штанге, и Данил Липовой в касание отправил его в сетку. В целом «Арсенал» был гораздо активнее противника и заслуженно начал сезон с победы.