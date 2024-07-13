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Мелбет-Первая лига

«Арсенал» выиграл стартовый матч нового сезона Первой лиги

13 Июля 2024 • 18:05 Комментировать
Арсенал Тула
1:0
Черноморец Нв
окончен

В субботу стартовал новый сезон в Мелбет-Первой лиге матчем «Арсенал» - «Черноморец». Жара помешала командам показать себя с лучшей стороны, и в первом тайме моментов особо не было. А вот вторая половина началась с голевой атаки хозяев. С левого фланга Ишхан Гелоян доставил мяч по воздуху к дальней штанге, и Данил Липовой в касание отправил его в сетку. В целом «Арсенал» был гораздо активнее противника и заслуженно начал сезон с победы.

Протокол игры  
Арсенал Тула1:0Черноморец Нв
(1:0) Липовой Данил51'  
Левашов МихаилЖилкин ГригорийБольшаков КириллБотака-Иобома Эрвинг 21' (Печенкин Никита ( 21') Коротков Александр II 46' (Бердников Алексей ( 46'  56') Кайнов МаксимМинаев Роман 85' (Азявин Илья ( 85') Ткачёв Сергей 46' (Липовой Данил ( 46') Гелоян Ишхан 62' (Никитин Андрей Владимирович ( 62') Шевченко Евгений  38'Дмитриев Олег  80'
Запасные: Кашинцев ТимофейЦараев АланПопов АртёмХабибов АнсорЗуев АлександрСуханов Артём РомановичСугробов Владимир
Ребров ДмитрийСтежко Виталий  58'Красильниченко Олег 64' (Кротов Вячеслав ( 64') Чичинадзе АнриГурченко Даниил 46' (Хабалов Алан ( 46') Иванов Егор 69' (Фомин Денис ( 69'  90') Ланин ОлегЕнин ИванАнтонов АнтонОкладников Андрей 64' (Мусалов Магомед ( 64') Родионов Илья 46' (Уридия Мераби ( 46')
Запасные: Будачёв ИванМельников НикитаНикифоров НикитаСтолбов КириллКумбурович НиколаБезчаснюк АлександрЯковлев Дмитрий
13 июля.
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Евро-Футбол.Ру,
Черноморец Новороссийск Арсенал Тула

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22:59
Ставка и прогноз на матч Арсенал — Черноморец Первой лиги России — 13 июля 2024
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