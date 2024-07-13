Агент Дркушича ответил о будущем игрока

Словенский защитник Ваня Дркушич не поможет «Сочи» в начале нового сезона.

Агент футболиста Младен Ратковиц отметил, что его клиент на данный момент не определился со своим будущим.

- Дркушич не сможет помочь «Сочи» в начале сезона первой лиги. Когда он вернется в расположение клуба? Нам нужно подождать и посмотреть, что произойдет в ближайшие дни, - передаёт слова агента «Спорт-Экспресс».

Дркушич является игроком сочинского клуба с зимы 2022 года. Соглашение защитника сборной Словении с «Сочи» действует до лета следующего года, а трансферная стоимость игрока составляет 2,8 млн евро.

В прошлом сезоне Дркушич 24 раза появлялся на поле в составе «Сочи» и дважды поразил ворота соперников. На Евро-2024 он сыграл в четырёх встречах.