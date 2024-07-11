«Урал» выиграл домашний товарищеский турнир с иностранными клубами

Екатеринбургский «Урал» оформил победу в домашнем товарищеском турнире. В нём участвовали помимо «Урала» три команды из других стран – «Кызылкум» (Узбекистан), «Равшан» (Таджикистан) и «ИМТ Белград» (Сербия).

В первом полуфинале «Урал» разгромил «Равшан» (5:0), во втором полуфинале «Кызылкум» разгромно обыграл белградский коллектив (3:0). В финале «Урал» минимально обыграл «Кызылкум» и стал победителем турнира.

Напомним, что новый сезон впервые с сезона-2012/13 «Урал» проведёт не в Премьер-лиге. «Шмели» вылетели из неё по итогу стыковых матчей. По сумме двух встреч уральцы уступили «Акрону» (2:3).