Перуанский нападающий московского «Торпедо» Йорди Рейна стал игроком московской «Родины». Новостью о переходе игрока делится пресс-служба новой команды легионера. Подробности трансфера не разглашаются.

Рейне 30 лет. Перуанец перебрался в Россию зимой 2023 года, когда «Торпедо» ещё выступало в РПЛ. После в сезоне-2023/24 Рейна играл за «Торпедо» уже в лиге уровнем ниже. За «Торпедо» в 22 матчах во всех турнирах в прошедшем сезоне Йорди забил три гола и оформил три голевые передачи.

«Родина» по итогу прошлого сезона не смогла пробиться в стыковые матчи и заняла пятое место турнирной таблицы.