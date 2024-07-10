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Мелбет-Первая лига

«Балтика» подписала форварда московского «Торпедо» официально

10 Июля 2024 • 19:46 Комментировать

Калининградская «Балтика» объявила об усилении своей атакующей линии. Клуб пополнил форвард Илья Стефанович, его последним клубом до переезда в Калининград было московское «Торпедо».

Балтийцы подписали с новичком двухлетний контракт до 31 мая 2026 года. У соглашения есть возможность автоматической пролонгации ещё на сезон. В прошедшем сезоне Мелбет-Первой лиги 28-летний новичок «Балтики» оформил восемь голов.

Напомним, что калининградский клуб вылетел из РПЛ по итогу прошлого сезона, заняв лишь 15 место таблицы. Покинул команду и выведший её в элиту тренер Сергей Игнашевич.

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Евро-Футбол.Ру,
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