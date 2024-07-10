«СКА-Хабаровск» презентовал новую форму

Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» презентовал три комплекта новой игровой формы, в которой команда будет выступать в следующем сезоне. Об этом сообщается в телеграм-канале команды.

«Армейцы» получили комплекты экипировки в синем, белом и красном цветах. Техническим партнером клуба является компания Kappa.

Напомним, что в минувшем сезоне Мелбет-Первой лиги хабаровская команда финишировала на 13-м месте в турнирной таблице. Клуб набрад 41 балл в 34 встречах.

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