В «Торпедо» заявили, что имеют несколько предложений по Йорди Рейне

В московском «Торпедо» высказались о перуанском форварде клуба Йорди Рейне. 30-летний нападающий близок к тому, чтобы покинуть столичный клуб.

«Яркий игрок, не только «Родина» им интересуется. Предложение мы имеет от «Родины», а также от других клубов», - сказал телеканалу «Матч ТВ» президент «автозаводцев» Александр Волнушкин.

Как добавил Волнушкин, от зарубежных клубов предложений у «Торпедо» по Йорди нет. Им интересуются исключительно клубы из России.

Рейна пополнил «Торпедо» зимой 2023 года, тогда московский клуб ещё играл в Премьер-лиге, но вылетел по итогу сезона-2022/23.