В «Торпедо» заявили, что Стефанович - уже почти игрок «Балтики»

В московском «Торпедо» высказались о будущем своего нападающего Ильи Стефановича.

«С большой долей вероятности Илья присоединится к «Балтике». Все на финальной стадии, обсуждаем последние детали», - сказал телеканалу «Матч ТВ» президент столичного «Торпедо» Александр Волнушкин.

Напомним, что «Торпедо» по итогу прошлого сезона в Мелбет-Первой лиге не выполнило задачу. Клуб не вернулся в РПЛ сезон спустя, а остановился лишь в середине турнирной таблицы, сменив по ходу сезона трёх тренеров.

«Балтика» вылетела из РПЛ по итогу прошлого сезона с 15 места. Тренировал команду последние годы Сергей Игнашевич, покинувший клуб.