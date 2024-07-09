Бояринцев назвал задачу «Ротора» после возвращения в Мелбет-Первую лигу

Волгоградский «Ротор» стал третьим клубом, который по итогу минувшего сезона во Второй лиге А смог выйти в Мелбет-Первую лигу. Главный тренер команды Денис Бояринцев назвал единственную задачу своего клуба до грядущей зимы.

«Задача? Основная задача — закрепиться в Первой лиге, иных быть не может. До зимнего перерыва надо зацепиться, создать хорошую команду и показать результат», - говорит Бояринцев телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что «Ротор» сумел обыграть в стыковых матчах «Новосибирск». Команды в июне боролись за право сыграть во втором по силе дивизионе российского футбола.