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Мелбет-Первая лига

Бояринцев назвал задачу «Ротора» после возвращения в Мелбет-Первую лигу

09 Июля 2024 • 18:03 Комментировать

Волгоградский «Ротор» стал третьим клубом, который по итогу минувшего сезона во Второй лиге А смог выйти в Мелбет-Первую лигу. Главный тренер команды Денис Бояринцев назвал единственную задачу своего клуба до грядущей зимы.

«Задача? Основная задача — закрепиться в Первой лиге, иных быть не может. До зимнего перерыва надо зацепиться, создать хорошую команду и показать результат», - говорит Бояринцев телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что «Ротор» сумел обыграть в стыковых матчах «Новосибирск». Команды в июне боролись за право сыграть во втором по силе дивизионе российского футбола.

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Евро-Футбол.Ру,
Ротор Денис Бояринцев
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