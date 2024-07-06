Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/4 - 5 июля
Испания
2
Германия
1
1/4 - 5 июля
Португалия
0
Франция
0
1/4 - 6 июля
Англия
Швейцария
1/4 - 6 июля
Нидерланды
Турция
1/2 - 9 июля
Испания
Франция
Мелбет-Первая лига

Агент: «Вероятно, Дркушич покинет «Сочи»

06 Июля 2024 • 13:30 Комментировать
Урал
...
Сочи
14.07 16:00

Младен Ратковица, агент защитника «Сочи» Вани Дркушича, ответил на вопрос о будущем словенца.

«У нас есть несколько серьезных предложений и, вероятно, Ваня покинет «Сочи». На данный момент высока вероятность, что его трансфер состоится», — приводит слова агента «Матч ТВ».

Ратковица отметил, что у футболиста есть не только предложения в России, но и из других лиг.

В минувшей кампании Дркушич принял участие в 24 встречах за «Сочи» и отметился двумя забитыми голами.

Контракт защитника с «Сочи» рассчитан до лета 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость 24-летнего футболиста составляет 2,8 миллиона евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сочи Ваня Дркушич Младен Ратковица трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
УРАЛ СОЧИ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Португалия - Франция: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Назван сильнейший четвертьфиналист Евро-2024: Франция – седьмая, Португалия с Роналду – восьмая Из-за них Португалия вылетела с Евро-2024: четыре худших игрока 1/4 финала против Франции Мбаппе высказался о Роналду перед четвертьфиналом Евро-2024 Мостовой назвал победителя матча Испания - Германия на Евро Газзаев сделал прогноз на победителя Евро-2024 Аршавин - о нападающем с Евро-2024: «Это Ибрагимович помноженный на Криштиану Роналду» Криштиану Роналду может больше не сыграть на Евро - названа причина Неймар сделал выбор между Роналду и Месси В сборной Германии ввели запрет перед матчем с Испанией
Судьбоносный фол Крооса в последнем матче: сборная Испании на 119-й минуте выбила Германию с домашнего Евро Франция - Бельгия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Криштиану не забил пенальти в овертайме, но исправился в серии: Португалия просочилась в четвертьфинал Евро-2024 Португалия - Словения: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Италия сняла корону и бесславно едет домой: Швейцария легко шагнула в четвертьфинал Евро-2024 Пижон Месси едва не закопал Аргентину на Кубке Америки: Эмилиано Мартинес вытащил серию пенальти с Эквадором Пора забыть Месси и Роналду: 5 игроков, про которых будет говорить весь мир Швейцария - Италия: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 2:0 Пять молодых игроков, которые зажгли на Евро-2024 и готовы стать футболистами мирового класса Италия имеет право подать протест на результат матча против Швейцарии на Евро-2024
Спортивные новости
Известный тренер оценил психологическое состояние Рублёва после истерики на Уимблдоне Психолог объяснил агрессивное поведение Рублёва на корте Даниил Медведев пробился в третий круг Уимблдона Рублёв проиграл 122-й ракетке мира в первом круге Уимблдона Медведев разгромил американца на старте Уимблдона Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Июля
13:30 · Россия. Мелбет-Первая лига
Агент: «Вероятно, Дркушич покинет «Сочи»
05 Июля
17:32 · Россия. Премьер-лига
Покинувший «Рубин» Шамов продолжит карьеру в «Енисее»
17:26 · Россия. Премьер-лига
«Химки» усилились талантливым голкипером из тульского «Арсенала» официально
16:36 · Россия. Премьер-лига
В «Торпедо» рассказали, хотят ли арендовать Зорина у «Спартака»
16:20 · Россия. Мелбет-Первая лига
Кравцов: «Морено — топовый тренер»
15:17 · Россия. Премьер-лига
Российский полузащитник может покинуть «Спартак» слухи
03 Июля
23:11 · Россия. Мелбет-Первая лига
Лучший бомбардир «Алании» продолжит карьеру в Казахстане официально
17:23 · Россия. Премьер-лига
Леон Мусаев ушёл из «Рубина» в московский клуб официально
17:19 · Россия. Премьер-лига
«Крылья» отдали своего форварда в аренду «Соколу» официально
02 Июля
20:11 · Россия. Премьер-лига
«Химки» разгромили тульский «Арсенал» в товарищеской встрече
19:00 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Сочи»: «Гуарирапа останется у нас, это сто процентов»
18:24 · Россия. Мелбет-Первая лига
Симонян и Бавин остаются в «СКА-Хабаровске»
17:46 · Россия. Премьер-лига
Нетфуллин вернулся в «Торпедо» официально
17:23 · Россия. Мелбет-Первая лига
Стало известно, кто ещё покинет московское «Торпедо» этим летом слухи
01 Июля
18:15 · Россия. Премьер-лига
«КАМАЗ» усилился экс-хавбеком «Ростова» и «Факела» официально
30 Июня
18:40 · Россия. Мелбет-Первая лига
Президент «Урала» ответил, может ли Шатов возобновить игровую карьеру
14:28 · Россия. Мелбет-Первая лига
В «Урале» назвали задачу на сезон
29 Июня
21:45 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» всухую обыграл махачкалинское «Динамо»
19:06 · Россия. Премьер-лига
«Крылья» проиграли в товарищеском матче клубу Мелбет-Первой лиги
18:01 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Торпедо» в грядущем сезоне будет играть на двух домашних стадионах
17:55 · Россия. Мелбет-Первая лига
Лебеденко сыграет последний матч за «Торпедо», а после станет тренером 1 официально
10:59 · Россия. Премьер-лига
Агент Дркушича: «Ваня может остаться в России»
10:20 · Россия. Премьер-лига
Зинков: «Устаёшь от постоянных шуток Дзюбы»
28 Июня
20:43 · Россия. Премьер-лига
Максим Кузьмин покинул «Балтику», он провёл в Калининграде пять лет официально
20:11 · Россия. Премьер-лига
Один из лучших вратарей Мелбет-Первой лиги подписал контракт с «Химками» слухи
Все новости
Рекомендуем