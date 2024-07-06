Агент: «Вероятно, Дркушич покинет «Сочи»

Младен Ратковица, агент защитника «Сочи» Вани Дркушича, ответил на вопрос о будущем словенца.

«У нас есть несколько серьезных предложений и, вероятно, Ваня покинет «Сочи». На данный момент высока вероятность, что его трансфер состоится», — приводит слова агента «Матч ТВ».

Ратковица отметил, что у футболиста есть не только предложения в России, но и из других лиг.

В минувшей кампании Дркушич принял участие в 24 встречах за «Сочи» и отметился двумя забитыми голами.

Контракт защитника с «Сочи» рассчитан до лета 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость 24-летнего футболиста составляет 2,8 миллиона евро.