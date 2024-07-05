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Мелбет-Первая лига

Кравцов: «Морено — топовый тренер»

05 Июля 2024 • 16:20 Комментировать
Урал
...
Сочи
13.07 18:00

Хавбек «Сочи» Кирилл Кравцов высказался о работе наставника команды Роберто Морено.

«Морено — топовый тренер, много привнес в команду, под его руководством все улучшаются», — цитирует Кравцова «Матч ТВ».

Напомним, испанский специалист возглавил «Сочи» минувшей зимой, но спасти команду от вылета из Российской премьер-лиги ему не удалось.

В прошедшей кампании 22-летний Кравцов появился на поле в 29 матчах во всех турнирах и стал автором четырех забитых мячей.

В рамках первого тура нового сезона Мелбет-Первой лиги «Сочи» встретится на выезде с екатеринбургским «Уралом». Игра пройдет 13 июля.   
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Сочи Роберт Морено Кирилл Кравцов ещё теги

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