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Мелбет-Первая лига

Лучший бомбардир «Алании» продолжит карьеру в Казахстане официально

03 Июля 2024 • 23:11 Комментировать

Лучший бомбардир владикавказской «Алании» прошлого сезона Ислам Машуков продолжит свою карьеру в казахстанском клубе «Елимай». Новостью об этом делится пресс-служба новой команды бомбардира.

За игрока «Елимай» заплатил ориентировочно 320 тыс. евро. По итогу прошлого сезона Машукову удалось забить 14 голов за «Аланию». Таким образом, он стал лучшим бомбардиром владикавказского клуба.

«Елимай» из Семея на данный момент располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Казахстана. Клуб имеет в активе 19 баллов.

Машукову 29 лет, в «Алании» футболист выступал на протяжении последних пяти лет карьеры.

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