Московское «Торпедо» этим летом могут покинуть три игрока.

По информации Legalbet, «автозаводцы» могут расстаться с перуанским нападающим Йорди Рейной, а также черногорским защитником Бояном Рогановичем. Форвард Илья Стефанович также планирует уйти из клуба и уже ведёт переговоры с калининградской «Балтикой» о новом контракте.

Напомним, что «Торпедо» по итогу минувшего сезона в Мелбет-Первой лиги не смогло выполнить поставленную задачу. Вместо возвращения в Премьер-лигу клуб финишировал лишь на 10-м месте в турнирной таблице. В позапрошлом сезоне коллектив выступал в РПЛ.