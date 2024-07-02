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Мелбет-Первая лига

Стало известно, кто ещё покинет московское «Торпедо» этим летом слухи

02 Июля 2024 • 17:23 Комментировать

Московское «Торпедо» этим летом могут покинуть три игрока.

По информации Legalbet, «автозаводцы» могут расстаться с перуанским нападающим Йорди Рейной, а также черногорским защитником Бояном Рогановичем. Форвард Илья Стефанович также планирует уйти из клуба и уже ведёт переговоры с калининградской «Балтикой» о новом контракте.

Напомним, что «Торпедо» по итогу минувшего сезона в Мелбет-Первой лиги не смогло выполнить поставленную задачу. Вместо возвращения в Премьер-лигу клуб финишировал лишь на 10-м месте в турнирной таблице. В позапрошлом сезоне коллектив выступал в РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Боян Роганович Илья Стефанович Йорди Рейна ещё теги
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