Президент «Урала» ответил, может ли Шатов возобновить игровую карьеру

Олег Шатов недавно вошёл в тренерский штаб «Урала». По словам президента екатеринбургского клуба Григория Иванова, 33-летний Шатов не станет играющим тренером по ходу сезона 2024/2025. Иванов сообщил, что Шатов решил сосредоточиться на тренерской работе.

«Дело не в здоровье. Олег сделал свой выбор, решил пойти по тренерскому направлению. Работает с большим желанием. Мы предоставили ему такую возможность», - цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в начале лета «Урал» вылетел из Российской премьер-лиги. Команда из Екатеринбурга проиграла «Акрону» в стыковых матчах (2:3 по сумме двух встреч).