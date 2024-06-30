В «Урале» назвали задачу на сезон

Григорий Иванов, который занимает должность президента «Урала», высказался о задаче команды на следующий сезон.

Как известно, в начале лета «Урал» вылетел из Российской премьер-лиги, уступив «Акрону» в стыковых матчах (2:3 по сумме двух встреч).

По словам Иванова, «Урал» будет пытаться с первой попытки вернуться в топ-дивизион. При этом босс «шмелей» не стал уточнять, как команда хочет решить поставленную задачу – напрямую или через стыковые игры.