В «Урале» назвали задачу на сезон

Григорий Иванов, который занимает должность президента «Урала», высказался о задаче команды на следующий сезон.
Как известно, в начале лета «Урал» вылетел из Российской премьер-лиги, уступив «Акрону» в стыковых матчах (2:3 по сумме двух встреч).
По словам Иванова, «Урал» будет пытаться с первой попытки вернуться в топ-дивизион. При этом босс «шмелей» не стал уточнять, как команда хочет решить поставленную задачу – напрямую или через стыковые игры.
«Задача – вновь оказаться в РПЛ. А как мы её решим – это уже, что называется, наше дело, наш вопрос», - цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».
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