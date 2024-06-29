«Торпедо» в грядущем сезоне будет играть на двух домашних стадионах

У московского «Торпедо» из Мелбет-Первой лиги в грядущем футбольном сезоне будет две домашние арены. Об этом сообщил президент клуба Александр Волнушкин.

«Домашние матчи будут проходить на «Арене Химки». Но ряд матчей в рамках 100‑летия клуба пройдут в «Лужниках», - сказал Волнушкин «Матч ТВ».

Напомним, что на прошлый сезон домашней ареной «Торпедо» были заявлены «Лужники». По итогу сезона «автозаводцы» не выполнили задачу и заняли лишь место в середине турнирной таблицы.

Главным тренером московского «Торпедо» с минувшей зимы является известный белорусский специалист Олег Кононов.