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Мелбет-Первая лига

«Торпедо» в грядущем сезоне будет играть на двух домашних стадионах

29 Июня 2024 • 18:01 Комментировать

У московского «Торпедо» из Мелбет-Первой лиги в грядущем футбольном сезоне будет две домашние арены. Об этом сообщил президент клуба Александр Волнушкин.

«Домашние матчи будут проходить на «Арене Химки». Но ряд матчей в рамках 100‑летия клуба пройдут в «Лужниках», - сказал Волнушкин «Матч ТВ».

Напомним, что на прошлый сезон домашней ареной «Торпедо» были заявлены «Лужники». По итогу сезона «автозаводцы» не выполнили задачу и заняли лишь место в середине турнирной таблицы.

Главным тренером московского «Торпедо» с минувшей зимы является известный белорусский специалист Олег Кононов.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Лужники Арена Химки Александр Волнушкин ещё теги
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