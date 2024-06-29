Президент московского «Торпедо» Александр Волнушкин высказался о дальнейшей судьбе ветерана и воспитанника «автозаводцев» Игоря Лебеденко. Ранее сообщалось о том, что Игорь завершит карьеру, но перед этим ему нужно будет сыграть ещё один матч за «Торпедо».

«Игорь остается в структуре клуба, ему нужно провести 250‑й матч за «Торпедо». С ним заключен контракт до зимы. Он заслужил это, надо его достойно проводить», - говорит Волнушкин телеканалу «Матч ТВ».

Как добавил Волнушкин, клуб всецело поможет ветерану адаптироваться к новой роли в футбольной жизни.

По итогу прошлого сезона «автозаводцы» финишировали на 10-м месте Мелбет-Первой лиги.