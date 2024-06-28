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Мелбет-Первая лига

«Урал» объявил об уходе бразильского форварда

28 Июня 2024 • 11:37 Комментировать

Гильерме Шеттине, бразильский легионер «Урала», покинул екатеринбургский клуб.

Как сообщается в социальных сетях «Урала», стороны приняли решение о расторжении контракта по обоюдному согласию.

Нападающий выступал за «Урал» на протяжении одного сезона и провёл за клуб во всех турнирах 33 матча и четыре раза поразил ворота соперников. «Урал» поблагодарил игрока за сотрудничество и пожелал ему удачи в дальнейшей карьере.

«Урал» в прошлом сезоне РПЛ финишировал на 14-й строчке и попал в стыковые матчи, где уступил «Акрону» в двухматчевом противостоянии, в результате чего вылетел в Первую лигу.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Гильерме Шеттине
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