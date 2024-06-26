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Агент Кравцова сообщил, что у игрока «Сочи» есть предложения из Европы

26 Июня 2024 • 12:59 Комментировать

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы полузащитника «Сочи» Кирилла Кравцова, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

«Пока не хотел бы отвечать на вопрос, когда Кирилл перейдет в новую команду. Есть предложения от европейских команд и клубов РПЛ», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что в услугах 22-летнего Кравцова был заинтересован «Локомотив», однако позже клуб отказался от покупки футболиста.

В прошедшей кампании Кравцов появился на поле в 29 играх во всех турнирах и забил четыре гола.

Действующий трудовой договор хавбека с «Сочи» рассчитан до середины 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Кравцова составляет полтора миллиона евро.

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