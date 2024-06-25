Голкипер Сослан Джанаев и защитник Александр Жиров покинули калининградскую «Балтику» по истечении контрактов, об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Мы благодарим парней за профессионализм, ответственное отношение к делу, колоссальную самоотдачу и вклад в победы «Балтики», - говорится в официальном заявлении клуба.

Джанаев провел четыре матча за «Балтику», в которых один раз оставил ворота в неприкосновенности. На счету Жирова 28 игр во всех турнирах.

Напомним, что по итогам сезона-2023/24 РПЛ «Балтика» заняла 15-е место в турнирной таблице и отправилась в Первую лигу.