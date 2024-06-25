Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 3 7
Швейцария 3 5
Венгрия 3 3
Шотландия 3 1
Группа B
Испания 3 9
Италия 3 4
Хорватия 3 2
Албания 3 1
Группа C
Англия 2 4
Дания 2 2
Словения 2 2
Сербия 2 1
Группа D
Нидерланды 2 4
Франция 2 4
Австрия 2 3
Польша 2 0
Группа E
Румыния 2 3
Бельгия 2 3
Словакия 2 3
Украина 2 3
Группа F
Португалия 2 6
Турция 2 3
Чехия 2 1
Грузия 2 1
Мелбет-Первая лига

«Балтику» покинули два футболиста официально

25 Июня 2024 • 16:15 Комментировать

Голкипер Сослан Джанаев и защитник Александр Жиров покинули калининградскую «Балтику» по истечении контрактов, об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Мы благодарим парней за профессионализм, ответственное отношение к делу, колоссальную самоотдачу и вклад в победы «Балтики», - говорится в официальном заявлении клуба.

Джанаев провел четыре матча за «Балтику», в которых один раз оставил ворота в неприкосновенности. На счету Жирова 28 игр во всех турнирах.

Напомним, что по итогам сезона-2023/24 РПЛ «Балтика» заняла 15-е место в турнирной таблице и отправилась в Первую лигу.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Балтика Сослан Джанаев Александр Жиров трансферы футбола - лето 2024 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Договорной матч на Евро-2024: Почему Румыния и Словакия собираются сыграть вничью Реальная группа смерти: Кто выйдет из группы E в 1/8 финала Евро-2024 Ямаль подписал контракт на 10 лет с известным брендом и купил два дома «ПСЖ» нашёл замену Мбаппе на Евро-2024 - названо имя нападающего Что нужно Грузии для выхода в плей-офф Евро-2024 Суперкомпьютер назвал финальную пару Евро-2024 Глава «Реала» Перес принял решение по Лунину Мартинес – об ассисте Роналду: «Этот момент следует показывать во всех академиях Португалии» В Нидерландах отреагировали на информацию о возвращении Промеса в «Спартак» Фернандеш оценил голевую передачу Роналду в матче Евро-2024
Сборная Италии спаслась на 8-й добавленной минуте, практически выбросив Хорватию с Евро-2024 Договорной матч на Евро-2024: Почему Румыния и Словакия собираются сыграть вничью Автогол оторвался в споре бомбардиров: Испания дожала Италию с помощью Калафьори и выиграла группу Гюлер – крутая мощь: Турция повергла Грузию в боевом матче Сборная Германии переиграла венгров и первой вышла в плей-офф домашнего Евро Суперкомпьютер назвал финальную пару Евро-2024 Роналду заявил о дате завершения карьеры в сборной, а «Реал» выбрал нового тренера – в главных слухах недели Пять игроков, из-за которых Португалия разорвала Турцию и выиграла группу Президент «Реала» Перес выбрал тренера на замену Анчелотти Месси: Я не такой, как Роналду
Спортивные новости
Ферстаппен стал победителем Гран-при Испании, Хэмилтон - третий Калинская на тай-брейке уступила Пегуле в финале турнира в Берлине Овечкин попал в список игроков НХЛ с самыми неэффективными контрактами Хайман побил рекорд Овечкина в НХЛ «Эдмонтон» расправился с «Флоридой» и сравнял счёт в финальной серии Кубка Стэнли Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Июня
16:15 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Балтику» покинули два футболиста официально
10:22 · Россия. Премьер-лига
Из «Спартака» уйдёт полузащитник - названо имя
24 Июня
19:15 · Россия. Премьер-лига
Московское «Динамо» отдаст «Балтике» полузащитника
18:02 · Россия. Мелбет-Первая лига
Феррейра покинул «Енисей» после трёх лет в Красноярске официально
10:39 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» усилится полузащитником «Сочи»
23 Июня
16:47 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Родина может подписать воспитанника «Зенита»
13:39 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» отказался от покупки Кравцова — известна причина слухи
12:02 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» усилился вингером
09:32 · Россия. Мелбет-Первая лига
Экс-форвард «Спартака» стал игроком «Черноморца»
22 Июня
12:08 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Урал» подписал контракт с Маргасовым официально
09:46 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Акрона» Барт перейдёт в «Сочи»
08:47 · Россия. Мелбет-Первая лига
Руководство «СКА-Хабаровска» провело встречу с болельщиками
21 Июня
18:22 · Россия. Премьер-лига
Российский вингер покинул «Спартак» официально
10:40 · Россия. Премьер-лига
Писарский ведёт переговоры с клубом первой лиги
10:11 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Сочи» подписал первого игрока после вылета из РПЛ
Все новости
Рекомендуем