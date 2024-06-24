Херман Феррейра, легионер обороны «Енисея» покинул красноярский клуб. Грустной новостью для болельщиков сибиряков делится пресс-служба команды, у игрока завершился срок контракта, а новый стороны подписывать не стали.

Феррейра провёл в Красноярске три года, в 2021 году аргентинец перебрался на берега Енисея из «Акрона». Всего за уже бывший клуб он сыграл в 85 матчах, четыре раза отметился забитыми голами.

«Ты стал любимчиком болельщиков, желаем удачи и успешной карьеры», - отметили в пресс-службе «Енисея».

Главным тренером «Енисея» является Андрей Тихонов, по итогу прошлого сезона клуб занял место в верхней половине таблицы Мелбет-Первой лиги.