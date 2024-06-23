«Родина может подписать воспитанника «Зенита»

Полузащитник Леон Мусаев в обозримом будущем может сменить клубную прописку. Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», 25-летний Мусаев может перейти из «Рубина» в «Родину». По данным источников, хавбек уже тренируется с московской командой.

Леон Мусаев является воспитанником «Зенита». В начале 2024 года футболист перебрался из «Рубина» в аренду в «Кубань», но провёл с тех пор только четыре матча. В какой-то момент выяснилось, что кубанский клуб не мог заявлять Мусаева из-за бана. В итоге футболист потерял несколько месяцев.

«Родина» в прошлом первенстве Мелбет-Первой лиги заняла пятое место.