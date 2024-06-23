«СКА-Хабаровск» усилился вингером

«СКА-Хабаровск» продолжает обновлять состав команды перед стартом нового сезона. Очередным новичком стал крайний полузащитник Рамазан Гаджимурадов. 26-летний уроженец Дагестана проведет на Дальнем Востоке один год, сообщает клубная пресс-служба. Отметим, что у футболиста уже есть опыт игры за хабаровчан. В сезоне 2019/20 он стал лучшим игроком СКА, а всего за два года забил 11 голов и оформил 5 ассистов в 50 поединках.

Гаджимурадов также успел поиграть в «Урале», а также за «Динамо» из Махачкалы и «Ротор» на правах аренды.

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