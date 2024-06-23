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Мелбет-Первая лига

Экс-форвард «Спартака» стал игроком «Черноморца»

23 Июня 2024 • 09:32 Комментировать

Новороссийский «Ченоморец» пополнился экс-игроком РПЛ. В сезоне-2024/2025 за команду будет выступать нападающий Вячеслав Кротов, в начале карьеры защищавший цвета московского «Спартака».

«Добро пожаловать в команду, Слава! Рады приветствовать в нашем клубе!», - таким сообщением поприветствовала игрока клубная пресс-служба новороссийцев.

Напомним, первую половину сезона-2023/2024 Кротов провел во владикавказской «Алании», за которую выступал на правах аренды. При этом футболист принадлежал «Пари НН».

В феврале 2024 года по истечении контракта с нижегородским клубом форвард перешел в астраханский «Волгарь».

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Евро-Футбол.Ру,
Черноморец Новороссийск Вячеслав Кротов Первая лига ещё теги
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