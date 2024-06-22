«Урал» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с бывшим защитником «Сочи» Тимофеем Маргасовым.

О сроке нового соглашения 32-летнего футболиста с екатеринбургским клубом не сообщается.

В прошлом сезоне Маргасов провёл за «Сочи» 25 матчей, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. За южан защитник выступал с 2020 года, ранее он защищал цвета «Локомотива», «Крыльев Советов», «Енисея», «Тосно» и «Ростова».

Отметим, что «Урал», как и «Сочи», не смог сохранить прописку в Российский премьер-лиге и следующий сезон проведёт в Мелбет-Первой лиге.