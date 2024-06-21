«Сочи» подписал первого игрока после вылета из РПЛ

Бывший защитник «СКА-Хабаровска» Олег Кожемякин трудоустроился в «Сочи». Об этом рапортует пресс-служба клуба. 29-летний исполнитель будет выступать за новую команду под 22-м номером.

Последним клубом игрока был «СКА-Хабаровск». Игрок провел 33 поединка за эту команду, в которых отметился шестью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

Напомним, что по итогам прошлого сезона Российской премьер-лиги сочинская команда финишировала на последнем месте в турнирной таблице. «Сочи» набрал 24 балла после 30 туров. Следующий сезон южане проведут в Мелбет-Первой лиге.