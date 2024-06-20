Бояринцев: «У меня не будет отпуска, он только у футболистов»

Главный тренер волгоградского «Ротора» Денис Бояринцев ответил на вопрос, какие у него планы на отпуск.

— У меня не будет отпуска. Отпуск только у футболистов. Идет очень плотная работа с восьми утра, — приводит слова Бояринцева портал «РБ Спорт».

Специалист отметил, что сейчас у «Ротора» сложный период, ведь времени на комплектацию состава очень мало.

Напомним, в минувшем сезоне волгоградцы выступали во Второй лиге. Бояринцев возглавил «Ротор» в конце мая и смог вывести команду в Мелбет-Первую лигу, одолев в стыковых матчах «Новосибирск».

Старт нового сезона запланирован на середину июля.