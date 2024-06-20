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Мелбет-Первая лига

«Динамо» Махачкала объявило об уходе полузащитника официально

20 Июня 2024 • 10:24 Комментировать

«Динамо» Махачкала и хавбек Рамазан Абдурагимов приняли решение не подписывать новое трудовое соглашение. Об этом отрапортовала пресс-служба клуба.

«Спасибо, Рамазан, за многолетний добросовестный труд на благо команды! И успехов в дальнейшей карьере!» - говорится в публикации российского клуба.

В минувшем сезоне Абдурагимов принял участие в пяти поединках Мелбет-Первой лиги и одном матче Кубка России.

Напомним, что махачкалинское «Динамо» финишировало на втором месте в прошедшем розыгрыше Мелбет-Первой лиги. Команда напрямую пробилась в элитный дивизион российского футбола.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Махачкала Рамазан Абдурагимов
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