«Динамо» Махачкала и хавбек Рамазан Абдурагимов приняли решение не подписывать новое трудовое соглашение. Об этом отрапортовала пресс-служба клуба.

«Спасибо, Рамазан, за многолетний добросовестный труд на благо команды! И успехов в дальнейшей карьере!» - говорится в публикации российского клуба.

В минувшем сезоне Абдурагимов принял участие в пяти поединках Мелбет-Первой лиги и одном матче Кубка России.

Напомним, что махачкалинское «Динамо» финишировало на втором месте в прошедшем розыгрыше Мелбет-Первой лиги. Команда напрямую пробилась в элитный дивизион российского футбола.